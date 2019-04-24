Россия попытается создать искусственный газовый кризис в Украине в 2020, - Коболев

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев считает, что Россия хочет в январе 2020 года попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине.

Об этом он заявил в интервью “Голосу Америки”.

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Коболев подчеркнул, что всем – от украинского президента и министерств до “Нафтогаза” нужно действовать, чтобы помешать планам России.

“Их цель – создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попытаться сделать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес”, – отметил глава “Нафтогаза”.

Он добавил, что вероятность такого кризиса очень высока и его можно назвать новой газовой войной.

Коболеву не понятна позиция российского “Газпрома” на переговорах, по его мнению, Россия намеренно затягивает.

“Наш главный месседж касается прежде всего той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и “Газпром” на переговорах пока занимает позицию непонятную. Мы считаем, что они тянут время”, – сказал он.