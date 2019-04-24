Отключение коммунальных услуг за неуплату пени маловероятно - эксперт

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Поставщик коммунальных услуг сможет отключить их поставки потребителю из-за неуплаты пени за несвоевременную оплату коммуналки в отдельных случаях.
Об этом рассказала эксперт по управлению жильем и энергоэффективности Мария Осипчук.
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«Все зависит от конкретного дома. Если есть техническая возможность, его смогут отключить от этой услуги. Но пеню начислить смогут вообще без проблем, просто она будет совсем небольшой – 0,01% от суммы задолженности», – сообщает Мария Осипчук.
По ее словам, это не так существенно для человека, чтобы он начинал платить. Если у него нет денег, то на плательщика это вряд ли повлияет.
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