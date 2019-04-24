Сколько Украина потратила на проживание дипломатов за рубежом с начала года

Finance.ua развивается и обновляет главную

Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.

Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.