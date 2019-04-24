0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса

Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса

Правительство Великобритании, несмотря на дискуссию, которая разгорелась в обществе, решило оставить в обороте монеты номиналом в 1 и 2 пенса.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Филиппа Хаммонда.

Признав заслуги применения новейших технологий в банковской сфере, Хаммонд заверил, что “многие миллионы людей все еще нуждаются в наличных деньгах”. “И я хочу, чтобы у людей был выбор, в какой форме они их используют свои деньги”, – подчеркнул он.

В 2018 году Филипп Хаммонд заявил, что медные монеты годятся только для сбора в “банки из-под мармелада”. Это заявление вызвало немало критики у представителей бизнеса.

“Фирма, которая продает продукт за 99 пенсов, должна быть в состоянии дать покупателю сдачу в 1 пенс, если он заплатит монетой в 1 фунт”, – сказал Майк Черри из Федерации малого бизнеса.

Всего в Британии живет около 2,2 млн человек, пользующихся исключительно наличными и не имеющих банковского счета.

В 2013 году в Еврокомиссии обсуждалась идея отказаться от монет номиналом в 1 и 2 цента, так как их себестоимость значительно превышает номинал.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.