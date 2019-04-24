Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса

Правительство Великобритании, несмотря на дискуссию, которая разгорелась в обществе, решило оставить в обороте монеты номиналом в 1 и 2 пенса.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Филиппа Хаммонда.

Признав заслуги применения новейших технологий в банковской сфере, Хаммонд заверил, что “многие миллионы людей все еще нуждаются в наличных деньгах”. “И я хочу, чтобы у людей был выбор, в какой форме они их используют свои деньги”, – подчеркнул он.

В 2018 году Филипп Хаммонд заявил, что медные монеты годятся только для сбора в “банки из-под мармелада”. Это заявление вызвало немало критики у представителей бизнеса.

“Фирма, которая продает продукт за 99 пенсов, должна быть в состоянии дать покупателю сдачу в 1 пенс, если он заплатит монетой в 1 фунт”, – сказал Майк Черри из Федерации малого бизнеса.

Всего в Британии живет около 2,2 млн человек, пользующихся исключительно наличными и не имеющих банковского счета.

В 2013 году в Еврокомиссии обсуждалась идея отказаться от монет номиналом в 1 и 2 цента, так как их себестоимость значительно превышает номинал.