Россия начала переговоры по транзиту газа через Украину - Коболев

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сообщил, что Москва начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после завершения выборов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, о необходимости России в транзите и готовности “Газпрома” заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, Путин не сказал ни слова, но заявил о том, что Украина замерзнет.

Коболев назвал слова главы Кремля “артподготовкой перед следующими трехсторонними переговорами в мае”.

“Цена, которую Россия предлагала Медведчуку, выше той, по которой мы покупали у европейских поставщиков. Кроме того, она была на 47% выше цены, которую определил как справедливую для нас Стокгольмский арбитраж”, – прокомментировал глава “Нафтогаза”.

Коболев также заявил, что из-за российского “Газпрома” Украина не может объединить газовый рынок с ЕС и получить более низкие цены на газ.

По его словам, важно, чтобы новый контракт на транзит был заключен по европейским правилам.

“Это позволит “перенести точки передачи газа на восточную границу” – то есть, предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам Газпрома”, – сообщил он.

По мнению Коболева, этого россияне будут избегать всеми способами.

Глава правления “Нафтогаза” сообщил, что сейчас в Украине работают над тем, чтобы дополнительно закачать в украинские хранилища около 3 млрд куб. м газа.

“Это важно, чтобы в украинских домах было тепло, даже если Газпром будет делать очередной кризис. По нашим данным, европейские трейдеры также создают дополнительные резервы. Все понимают, что зима близко”, – пояснил он.