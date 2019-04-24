Житель Николаевской области выиграл 500 тыс. грн в лотерею

56-летний житель села Новомихайловское Николаевской области выиграл полмиллиона гривен в государственную лотерею “Лото-Забава”, передает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.

Произошло это 28 апреля 2019 года во время розыгрыша 1029-го тиража “Лото-Забава” в конкурсе “Богатые и Знаменитые”, в прямом эфире.

Как признался герой конкурса, в прошлый раз выигрыш в “Лото-Забава” встретил его тоже на праздник Пасхи, но в 2011 году. Именно тогда Мирослав попал в студию впервые и выиграл 40 тыс. грн.