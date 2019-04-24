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В Житомире построят современный дворец спорта на 3000 мест (фото)

В Житомире построят современный дворец спорта на 3000 мест (фото)

В Житомире построят современный дворец спорта на 3000 мест.

Об этом пишет Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

“Спорткомплекс будет иметь арену с модульным покрытием, которое можно менять в зависимости от функционального назначения – например, трансформировать спортивную арену в концертную площадку с огромной сценой”, – отметил чиновник.

В новом Дворце спорта предусмотрены:

  • проведение тренировок и соревнований международного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону.
  • отдельное пространство для тренировок и соревнований по всем видам бокса и борьбы.
По материалам Finance.UA
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