Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд по мировому соглашению

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Американская компания по производству процессоров Qualcomm получит от компании Apple не менее $4,5 млрд в рамках заключенного мирового соглашения, достигнутого в середине апреля.
Об этом накануне сообщила The Wall Street Journal.
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Отмечается, что эта сумма будет выплачена разовым платежом, который поступит на счета Qualcomm во втором квартале 2019 календарного года – до конца июня.
Судебные тяжбы между компаниями начались в 2017 году. Тогда Apple подала в суд на Qualcomm относительно лицензирования патентов. В свою очередь Qualcomm потребовала от Apple через суд около 7 млрд долларов – долг за роялти, которое компания платить отказывалась.
Apple и Qualcomm достигли мирового соглашения 16 апреля 2019 года. Они договорились прекратить все судебные тяжбы.
Ключевым элементом сделки была выплата со стороны Apple, сумма которой раньше не называлась. Также компании подписали шестилетнее лицензионное соглашение и многолетнее соглашение на поставку чипов.
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