В Швеции, Дании и Норвегии отменены более 700 авиарейсов

Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил в четверг 709 рейсов, что повлияло на 54 тысячи путешественников.

Об этом сообщает “Европейская правда со ссылкой на AP.

Пилоты начали забастовку в пятницу из-за провала переговоров об оплате. Новый раунд переговоров между компанией и бастующими сотрудниками начался в норвежской столице Осло 1 мая.

Шведская ассоциация пилотов авиалиний, которая инициировала забастовку, ранее заявила, что месяцы переговоров не смогли принести решение по вопросу “ухудшения условий работы пилотов, непредсказуемых графиков работы и отсутствия безопасности на рабочем месте”.

Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того “высокую среднюю заработную плату в размере 93 тыс. крон ($9769) в месяц”.

Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку у большинства пилотов SAS сменные графики работы.