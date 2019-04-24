В Швеции, Дании и Норвегии отменены более 700 авиарейсов

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Авиаперевозчик Scandinavian Airlines из-за забастовки пилотов отменил в четверг 709 рейсов, что повлияло на 54 тысячи путешественников.
Об этом сообщает “Европейская правда со ссылкой на AP.
Пилоты начали забастовку в пятницу из-за провала переговоров об оплате. Новый раунд переговоров между компанией и бастующими сотрудниками начался в норвежской столице Осло 1 мая.
Шведская ассоциация пилотов авиалиний, которая инициировала забастовку, ранее заявила, что месяцы переговоров не смогли принести решение по вопросу “ухудшения условий работы пилотов, непредсказуемых графиков работы и отсутствия безопасности на рабочем месте”.
Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, учитывая их и без того “высокую среднюю заработную плату в размере 93 тыс. крон ($9769) в месяц”.
Ассоциация пилотов заявила, что рабочие графики, а не заработная плата, были в центре внимания переговоров, поскольку у большинства пилотов SAS сменные графики работы.
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