Объемы покупки золота в мире достигли максимума за последние 6 лет

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В течение первого квартала 2019 года центральные банки мира купили 145,5 тонн банковского золота – рекордный объем за последние 6 лет. Крупнейшим покупателем остается Россия, которая хочет уменьшить свою зависимость от американского доллара.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета Золота.
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Против 1 квартала 2018 года объемы торговли золотом в мире выросли на 68%. Финансовые аналитики объясняют такой существенный прирост торгов золотом тем, что Россия пытается уменьшить свою зависимость от американской финансовой системы в случае, если США захотят расширить санкции.
Кроме России активно скупать золото стали в Казахстане, Турции и Эквадоре. Также значительные объемы банковского драгоценного металла скупает Китай.
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