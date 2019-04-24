В марте в Киеве подорожали овощи и связь, а отдых стал дешевле

В марте текущего года в Киеве больше всего подорожали овощи, макаронные изделия и фрукты, а также услуги связи и медицинское обслуживание, тогда как содержание жилья и отдых, наоборот, подешевели.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления статистики в городе Киеве.

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По данным Киевстата, на потребительском рынке столицы в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Больше всего подорожали: овощи – на 3,6%, макаронные изделия – на 3,6%, фрукты – на 2,6%, мясо и мясопродукты – на 1,3%, хлеб – на 1,2%, масло – на 1,1%, рыба и продукты из рыбы – на 0,8%. В то же время подешевели: яйца – на 5,2%, молоко – на 0,9%, сыр и творог – на 0,3%, сахар – на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 0,9%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подешевели на 2,0%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,2% обусловлен увеличением стоимости услуг больниц на 0,5%, амбулаторных услуг – на 0,4%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 0,2%.

Цены на транспорт выросли на 1,0% за счет повышения стоимости покупки транспортных средств на 2,0%, топлива и масел – на 0,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,4% за счет увеличения стоимости телефонных и телефаксовых услуг на 3,0%, телефонного и телефаксового оборудования – на 0,7%.

Отдых и культура подешевели на 0,3%, что связано с уменьшением стоимости туристических услуг на 9,8%.

Услуги ресторанов и гостиниц выросли на 0,6% за счет увеличения стоимости услуг гостиниц на 2,3%, питание вне дома – на 0,3%.

В то же время, как отметили в Киевстате, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.