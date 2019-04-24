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В Land Rover рассказали о тестах нового Defender

В Land Rover рассказали о тестах нового Defender

Перед дебютом рестайлингового Land Rover Defender тестовые авто прошли уже более 45 тысяч испытаний и проехали в общей сложности полтора миллиона километров.

Об этом сообщила пресс-служба Jaguar Land Rover во время публикации новых снимков внедорожника.

Известно, что автомобили посетили африканскую Кению с ее “беспощадными дорогами” и проехали через скалистые горы Колорадо на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Также тестовые Defender прошли испытания за Полярным кругом.

Температура в разных частях мира колебалась от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Land Rover работает над моделями с пятидверным и трехдверным кузовом. Вполне возможно, что позже Defender будет иметь модификацию с удлиненной колесной базой.

Следующее поколение Land Rover Defender будет построено на новом легком шасси с независимой подвеской.

Предполагается, что внедорожник потеряет свои двигатели V8, которые будут заменены новыми двухлитровыми дизельными и бензиновыми “турбо-четверками” семейства Ingenium. Вполне возможно, что авто получит агрегаты V6. Кроме того, внедорожник будет иметь модификацию с гибридной силовой установкой.

В компании также сообщают, что производить внедорожники планируют в Словакии.

По материалам ТСН
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