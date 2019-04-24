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В Украине назвали самые популярные автобренды в 2019 году

В Украине назвали самые популярные автобренды в 2019 году

За четыре первых месяца этого года на учет было поставлено 25,3 тысячи новых автомобилей, что показывает снижение количества продаж на 3% в сравнении с 2018 годом.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самым передовым брендом за этот период считается Renault, который смог реализовать 1114 автомобилей, что показывает прирост в 65% за апрель. На втором месте удерживается Toyota с количеством проданных машин 963 штуки и ростом продаж на 13%. На третье место выбился корейский бренд Kia с 638 проданными автомобилями.

Четвертое место с достоинством держит Skoda (553 авто) и замыкает пятерку бренд Nissan (424 авто).

В целом апрель показал прирост в сравнении с прошлым годом в 1% и количество поставленных на украинские номера новых автомобилей составило 6,9 тысяч. Тем не менее март все еще считается самым активным, ведь тогда реализовали 7,3 тысячи авто.

Добавим, что бестселлером апреля стал Kia Sportage, который разошелся по Украине в количестве 527 автомобилей. Он предлагает насыщенные комплектации и сдержанный аппетит к топливу. А дизельная модификация отличается еще и неплохой динамикой. Цены на кроссовер стартуют с отметки в 495 432 грн за переднеприводную версию с бензиновым 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

По материалам autonews.ua
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