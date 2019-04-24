Гендиректор Boeing заявляет об успешном обновлении программного обеспечения на 737 MAX

Компания Boeing достигла “стабильного прогресса” в обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX, которое имеет целью устранить угрозу потенциальных авиакатастроф, подобных тем, что произошли в течение последних месяцев.

Об этом заявил генеральный директор компании Деннис Муйленберг на ежегодной встрече акционеров Boeing в Чикаго, сообщает телеканал CBS News.

Читайте также: У Boeing оценили ущерб от запретов на полеты самолетов 737 MAX

“У аэрокосмического гиганта есть “стабильный прогресс” в процессе обновления программного обеспечения, что позволит Федеральному управлению гражданской авиации сертифицировать самолет как безопасный”, – приводит телеканал заявление гендиректора Boeing.

По словам руководителя компании, программное обеспечение самолетов этой серии обновлено и испытано на симуляторах почти на 90% в авиапарках более 50-ти авиалиний и других операторов. Кроме того, пилоты-испытатели провели 146 полетов на самолетах 737 MAX с обновленным ПО.