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"Спецтехноэкспорт" будет поставлять управляемые танковые ракеты в Турцию

"Спецтехноэкспорт" будет поставлять управляемые танковые ракеты в Турцию

ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” (входит в состав “Укроборонпрома”) и турецкая корпорация “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu” предварительно подписали контракт на поставку 120 мм ствольных управляемых ракет “Конус” производства ГП “ГККБЛУЧ”.

Об этом стороны договорились в первый день международной оборонной выставки IDEF’19 в г. Стамбул, сообщает пресс-служба “Спецтехноэкспорта”.

Отмечается, что в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет “Конус” и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки.

Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

Сообщается, что в настоящее время стороны согласовали вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей.

Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланированы на ближайшие недели.

По материалам Економічна Правда
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