"Спецтехноэкспорт" будет поставлять управляемые танковые ракеты в Турцию

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ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт” (входит в состав “Укроборонпрома”) и турецкая корпорация “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu” предварительно подписали контракт на поставку 120 мм ствольных управляемых ракет “Конус” производства ГП “ГККБ “ЛУЧ”.
Об этом стороны договорились в первый день международной оборонной выставки IDEF’19 в г. Стамбул, сообщает пресс-служба “Спецтехноэкспорта”.
Отмечается, что в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет “Конус” и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки.
Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.
Сообщается, что в настоящее время стороны согласовали вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей.
Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланированы на ближайшие недели.
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