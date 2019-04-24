В Киеве частично перекрывают въезд на Воздухофлотский мост

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В Киеве из-за проведения ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на эстакадном выезде с ул. Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.
Об этом сообщила пресс-служба “Киевавтодора”.
Когда перекроют – со 2 мая.
“В связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ”, — сообщили в “Киевавтодоре”.
Руководство автодорожного предприятия просит с пониманием отнестись к трудностям, связанным с выполнением ремонтных работ.
Открытие – 12 мая.
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