В Киеве частично перекрывают въезд на Воздухофлотский мост

В Киеве из-за проведения ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на эстакадном выезде с ул. Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевавтодора”.

Когда перекроют – со 2 мая.

“В связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ”, — сообщили в “Киевавтодоре”.

Руководство автодорожного предприятия просит с пониманием отнестись к трудностям, связанным с выполнением ремонтных работ.

Открытие – 12 мая.