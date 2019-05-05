Suzuki показала авто за 4200 долларов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Suzuki готовится выпустить на рынок обновленный бюджетный хэтчбек Maruti Suzuki Alto 800, получивший серьезные изменения в дизайне, в интерьере, а также антиблокировочную систему уже в базовой комплектации. Его стоимость составит около 4200 долларов.
У компактного хэтчбека новый передний бампер, новые противотуманные фары, рестайлинговая решетка радиатора. А вот сзади изменений нет практически никаких. Если раньше у этого хэтчбека на кузове был логотип «ALTO 800», то теперь он поменялся на «ALTO».
В салоне появилась новая приборная панель, взятая у Alto K10, есть информационно-развлекательная система с Bluetooth. К сожалению, у мультимедийной системы нет сенсорного дисплея, как у Renault Kwid, с которым конкурирует Alto.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость жизни в Украине и за рубежом14 ч. назад - 4027 9
Построили первый электрический автобанВчера, 19:40 - 1280 5
От 160 долларов: дебют новых телевизоров Xiaomi16 ч. назад - 3645 4
Украинские авиакомпании увеличили возраст своего флота в 2019 годуВчера, 19:00 - 422 2
Uber планирует сотрудничать с властями в Украине в новых проектахВчера, 17:40 - 214 1
НБУ увеличил план по выкупу валюты12 ч. назад - 6255
Стоимость жизни в Украине и за рубежом14 ч. назад - 4027 9
От 160 долларов: дебют новых телевизоров Xiaomi16 ч. назад - 3645 4
На украинских дорогах появятся новые датчики контроля10 ч. назад - 2860
«Богдан» показал готовый электрогрузовик с запасом хода 220 кмВчера, 22:00 - 1528
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде12 ч. назад - 524
Google представила новый Android (фото, видео)Вчера, 12:10 - 731
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Позавчера, 12:10 - 926 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 271
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 803 2