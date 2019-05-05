Suzuki показала авто за 4200 долларов

Компания Suzuki готовится выпустить на рынок обновленный бюджетный хэтчбек Maruti Suzuki Alto 800, получивший серьезные изменения в дизайне, в интерьере, а также антиблокировочную систему уже в базовой комплектации. Его стоимость составит около 4200 долларов.

У компактного хэтчбека новый передний бампер, новые противотуманные фары, рестайлинговая решетка радиатора. А вот сзади изменений нет практически никаких. Если раньше у этого хэтчбека на кузове был логотип «ALTO 800», то теперь он поменялся на «ALTO».

В салоне появилась новая приборная панель, взятая у Alto K10, есть информационно-развлекательная система с Bluetooth. К сожалению, у мультимедийной системы нет сенсорного дисплея, как у Renault Kwid, с которым конкурирует Alto.