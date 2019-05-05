НБУ увеличил план по выкупу валюты

Национальный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Во II-III кварталах 2019 года объемы интервенций составят до 20 млн долл. в день.

“Это на 5 млн долл. больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал до этого”, – сообщили в Нацбанке.

Сообщается, что с начала года объемы торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.

“Это позволяет Национальному банку также увеличивать объемы покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными экономическими факторами”, – говорится в сообщении.

Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составляла около 900 млн долл. В то же время, отмечают в НБУ, официальный курс гривны с начала года укрепился на 4%.

“Осуществляя интервенции, Национальный банк придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы и не выкупал валюту во время колебаний в сторону обесценивания гривны, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты было выше спроса на нее”, – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер.