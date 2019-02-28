По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,713 млн и 30,967 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,55-26,56 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму более 62,680 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,6000 – 5 00026,6000 – 20026,5500 – 20 00026,5200 – 30 00026,5200 – 10 00026,5200 – 50 00026,5100 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,5300 – 4 600

26,5400 – 15 005

26,5400 – 20 000

26,5400 – 6 000

26,5500 – 10 000

26,5500 – 15 000

26,5500 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5736 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5053 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.