Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

Нафтогаз готовит иск против Газпрома за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции.

Об этом в ходе конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась в Брюсселе, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

“Мы твердо намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, иск будем подавать в конце апреля 2019 года”, – заявил он.

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Витренко отметил, что Украина начинает бороться с газовым монополистом в самой Европе.

“Европейские законы по конкуренции составят основу для иска против России, в пользу европейским потребителям и украинскому государству. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность”, – подчеркнул он.

По словам Витренко, если в текущем году завершат строительство “Северного потока – 2”, это возымеет тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы. Газпром сможет усилить свои монопольные позиции на европейском газовом рынке, что побуждает уже европейскую сторону “играть” по правилам Газпрома и адаптировать европейское законодательство к его требованиям, без исключений. А это приведет к росту стоимости газа для европейских потребителей.