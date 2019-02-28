Украина выплатила более $1 млрд долгов за месяц

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В феврале Украина выплатила 1 285,4 млн долларов по долгам, из-за чего снизились международные валютные резервы.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В частности, 837,8 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ (771,2 млн долларов) и других обязательств в иностранной валюте. Кроме того, правительство и НБУ вернули МВФ 447,6 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.
В НБУ отметили благоприятную ситуацию на валютном рынке, из-за чего чистая покупка валюты центробанка на межбанке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.
“В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги”, – говорится в сообщении.
Таким образом, на 1 марта размер международных резервов снизился на 2,9% (на 599,4 млн долларов) и составил 20 220,3 млн долларов.
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