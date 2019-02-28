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В Минюсте подвели первые итоги взыскания алиментов в 2019 году

В Минюсте подвели первые итоги взыскания алиментов в 2019 году

С начала года сотрудниками Государственной исполнительной службы Минюста взысканы с должников уже более 600 млн грн алиментов.

Об этом сообщает министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

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За прошлый год взыскано 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тысяч украинских детей.

С начала 2019 года взыскали с должников уже более 600 млн грн алиментов, что в результате дало показатель более чем 5,2 млрд грн, которые уже возвращены детям.

Минимальный размер алиментов в 2019 году на детей до 6 лет:

  • с 1 января 2019 – 813 грн,
  • с 1 июля – 849,5 грн,
  • с 1 декабря – 889,5 грн.

Минимальный размер алиментов в 2019 году на детей в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2019 – 1013,5 грн,
  • с 1 июля – 1059 грн,
  • с 1 декабря – 1109 грн.
По материалам Finance.UA
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