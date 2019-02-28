Смартфоны с NFC-модулем превратятся в платежные терминалы

В 2019 году платежные системы Visa и Mastercard запустят в Украине пилотные проекты, которые позволят превратить любой смартфон с NFC-модулем в платежный терминал.

Старший вице-президент, директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы (CISSEE) Вера Платонова отметила, что старт их пилотного проекта – сервиса SoftPOS – возможен уже во II квартале. Сейчас компания с партнерами занимается разработкой программного обеспечения.

Две недели назад генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева анонсировала запуск аналогичного проекта от Mastercard – Tap on Phone.

По словам Веры Платоновой, такая инициатива упростит процесс приема безналичных платежей для малого и среднего бизнеса.

Украинские компании МСБ из сферы торговли и услуг, которые не хотят устанавливать дорогие классические POS-терминалы, сейчас могут использовать miniPOS-терминалы, которые можно подключить к смартфону, либо QR-коды.

Но ни первая, ни вторая технологии пока не стали массовыми.

Смартфон с NFC-модулем и соответствующим платежным ПО может стать альтернативой для небольшого бизнеса, поскольку сводит дополнительные затраты на “железо” к нулю (торговец заплатит лишь комиссию за платежи).