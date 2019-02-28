Госгеонедра продаст земли с полезными ископаемыми на 100 млн грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Госгеонедра выставила на электронные торги 9 участков с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия и графита стоимостью более 100 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины.
“Госгеонедра объявляют ІІІ электронный аукцион на платформе “Прозоро.Продажи”. Это 9 участков, расположенные в шести областях. Территория с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия, графита, воды, глины и известняка составляет более 400 кв км. Начальная цена 9 разрешений составляет более 103 млн грн, а плата за геологическую информацию – 27 млн грн”, – заявил и.о. Председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.
Участки находятся в Житомирской, Одесской, Донецкой, Тернопольской, Ровенской и Запорожской областях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2669 19
Перекрытие Шулявского путепровода: как изменятся маршруты транспортаВчера, 14:00 - 1802 8
В ГФС назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные авто на "еврономерах"Вчера, 09:00 - 2499 7
Я не слезу с поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики - ГройсманВчера, 19:20 - 585 4
Телетрейд: отзывы о пассивном доходе с признанным лидером на финансовых рынкахВчера, 16:26 - 581 4
Sony ушла с рынка консолейВчера, 23:00 - 6488 2
РФ назвала условия для транзита газа через УкраинуВчера, 10:30 - 2669 19
Банковские карты Visa будут выпускаться по новым стандартамВчера, 15:45 - 2654 3
Forbes назвал имя самого богатого человека планетыВчера, 10:00 - 2622 2
Гройсман установил лимит на стоимость отопленияВчера, 16:00 - 2382 3
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 2136 2
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1323 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1138 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 2031
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 6079 5