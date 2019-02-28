Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой

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Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил новый смартфон Lenovo среднего уровня, который сейчас фигурирует под кодовым обозначением L38082.
Аппарат получит тройную основную камеру. Её оптические блоки размещены по вертикали в левом верхнем углу. Увы, пока называется разрешение только одного из модулей — 8 млн пикселей. Таким же датчиком оснащена фронтальная камера.
Новинка наделена 6,2-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ (1520 × 720 точек) и восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч.
Судя по данным TENAA, новинка будет предлагаться в модификациях с 3 Гбайт, 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт.
Среди прочего упомянуты сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и операционная система Android 9 Pie. Габариты составляют 156 × 74 × 7,9 мм, вес — 162 грамма.
Официальная презентация новинки Lenovo, по всей видимости, состоится в ближайшее время.
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