Lenovo оборудует новый смартфон среднего уровня тройной камерой

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил новый смартфон Lenovo среднего уровня, который сейчас фигурирует под кодовым обозначением L38082.

Аппарат получит тройную основную камеру. Её оптические блоки размещены по вертикали в левом верхнем углу. Увы, пока называется разрешение только одного из модулей — 8 млн пикселей. Таким же датчиком оснащена фронтальная камера.

Новинка наделена 6,2-дюймовым IPS-дисплеем формата HD+ (1520 × 720 точек) и восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч.

Судя по данным TENAA, новинка будет предлагаться в модификациях с 3 Гбайт, 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт.

Среди прочего упомянуты сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и операционная система Android 9 Pie. Габариты составляют 156 × 74 × 7,9 мм, вес — 162 грамма.

Официальная презентация новинки Lenovo, по всей видимости, состоится в ближайшее время.