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Что будет проверять миссия МВФ, которая прибыла в Киев (инфографика)

Что будет проверять миссия МВФ, которая прибыла в Киев (инфографика)

5 марта в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда, сообщил на своей странице в Facebook председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Она должна оценить выполнение Украиной так называемых маяков, которые были детально выписаны в меморандуме с МВФ, подписанном нашими властями.

Речь идет о 8 ключевых обязательствах, где выполненными считает два: по повышению тарифов на отопление, которое люди ощутили уже в январе (правда, сегодня премьер-министр Гройсман заговорил о возможном снижении цен), а также по докапитализации банков. Хотя Нацбанк продолжит в 2019 году тестировать финучреждения и может потребовать новой капитализации структур.

По материалам УБР
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