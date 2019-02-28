Евросоюз создал механизм мониторинга инвестиций

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Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.
Механизм будет работать по инвестициям из стран, не являющихся членами Евросоюза. Ожидается, что в рамках нового механизма страны-члены ЕС будут обмениваться замечаниями по поводу источников происхождения инвестиций с целью их блокирования в будущем.
Вместе с тем предусматривается, что решение о блокировании таких денежных потоков должна принять сама страна, в которую эти средства поступают.
Указано, что новые правила мониторинга инвестиций опубликуют 21 марта 2019 года, а в силу они вступят через 20 дней, то есть в апреле 2019 года. После этого страны Евросоюза должны будут утвердить соответствующие изменения на уровне внутреннего законодательства.
Ранее Европарламент и Совет Евросоюза заявили о намерении заблокировать список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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