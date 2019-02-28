"Укрзализныця" объявила конец эпохи линолеума и красных дорожек в поездах

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В 2019 году Украина получит 40 новых вагонов с современным шумоизоляционным покрытием для пола вместо привычных красных дорожек и линолеума.
Об этом сообщил глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов в Facebook.
“Проанонсирую хорошие новости: в этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них – сплошное шумоизоляционное покрытие для пола”, – написал Кравцов.
Первые 10 вагонов УЗ получит уже в марте.
В то же время Кравцов подчеркнул, что заменить покрытие сразу во всех вагонах сложно, ведь цена немалая.
Руководитель “Укрзализныци” рассказал также, что предусмотрено “еще несколько новинок”.
“Производителю мы прописали новые технические условия. Поэтому будем ждать обратной связи от пассажиров”, – резюмировал Кравцов.
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