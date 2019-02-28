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Минрегион решил вопросы проектирования многоуровневых паркингов

Минрегион решил вопросы проектирования многоуровневых паркингов

Минрегион разрешил в общественных зданиях проектировать многоуровневые паркинги.

Так, в опубликованных новых государственных строительных нормах по проектированию общественных зданий допускается проектировать встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные подземные автостоянки в общественных зданиях до 5 этажей и автоматизированные подземные автостоянки до 9 этажей.

Об этом говорится на сайте министерства.

По словам заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, это позволит гармонизировать облик наших городов, освободив улицы и кварталы от хаотично запаркованных автомобилей.

Новые нормы вступают в действие с 1 июня 2019 года.

Что разрешено:

  • проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров включительно до 5 этажей включительно;
  • автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей включительно.

Подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

Справка Finance.ua:

  • Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
По материалам Finance.UA
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