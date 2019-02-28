Я не слезу с поставщиков газа, пока не поставят всем счетчики - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман требует, чтобы украинцев полностью обеспечили счетчиками тепла и газа, а местная власть позаботилась о модернизации сетей.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формирования тарифов.

“Только 80% жителей страны имеют полный учет тепла, 20% у нас – не учтенный объем. Это мегавозможность для злоупотреблений с объемами поставки тепла”, – заявил премьер.

“По газу та же проблема: около 3 млн счетчиков сегодня отсутствуют в стране. Это 3 млн людей, которыми могут манипулировать различными нормами потребления”, – добавил он.

“Поэтому решение правительства было обязать НАК “Нафтогаз”, снабжающие организации – установить счетчики газа. Я не слезу с них до тех пор, пока они в этом году не начнут масштабную кампанию по установке счетчиков гражданам бесплатно”, – сказал Гройсман.

Он возмутился: “Почти 28 лет независимости – до сих пор осталась дыры по 20-30%, чтобы туда сливать все, на чем можно манипулировать и завышать оплаты. Только Хмельницкий, кажется, имеет 100% по теплу. Если Хмельницкий может – почему другие города не могут?”

“Вопрос обеспечения 100% учета тепла и газа – это приоритетная задача. По результатам сегодняшнего совещания это будет задача перед каждой областной и городской властью. Я буду публично называть “героев” – акцентируйте внимание на этих вопросах”, – сказал премьер.

По поводу тарифов он также сказал: “Если у человека автономное отопление, то он платит за фактически потребленный газ. Но когда человек платит за тепло и горячую воду – и это наибольший удельный вес в счете, – это не цена газа имеет значение, а имеет значение цена тепла и горячей воды в стране”.