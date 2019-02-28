По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,162 млн и 36,642 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 29). Максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,80-25,83 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму более 63, 804 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,8500 – 1 00026,8000 – 5 00026,8000 – 1 00026,8000 – 20026,8000 – 3 00026,8000 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,7200 – 40 000

26,7500 – 21 000

26,7500 – 3 500

26,7500 – 400

26,7700 – 3 000

26,7700 – 15 000

26,7700 – 35 000

26,7700 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7981 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7349 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.