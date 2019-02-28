В ГФС рассказали, сколько налогов заплатили украинцы с начала года

Поступления в местные бюджеты платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой, в январе-феврале 2019 года увеличились на 7,5 млрд грн (на 22,6%) до 40,4 млрд грн.

Об этом сообщает на пресс-служба ГФС.

По данным пресс-службы, с начала года в сводный бюджет поступило 38,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 22,9%, или на 7,2 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В феврале 2019 года в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 22,1 млрд грн. По сравнению с февралем прошлого года поступления выросли на 23,5%, или на 4,2 млрд грн. Поступления налога на доходы физических лиц в феврале составили 20,8 млрд грн. По сравнению с февралем прошлого года эти поступления возросли на 23%, или на 3,9 млрд грн, отметили в ГФС.

Напомним, в течение 2018 года граждане Украины уплатили взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1%, или на 47,2 млрд грн.