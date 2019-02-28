Комитет Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время с 2021 года

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Комитет по вопросам транспорта Европарламента проголосовал за отказ от перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года. Сейчас это не означает, что Евросоюз отказывается от перевода часов – проект должны поддержать еще Европарламент и страны-члены ЕС.
До голосования в Европарламенте, которое состоится в ближайшее время, должны урегулировать несколько вопросов об отмене сезонного перевода часов. Однако встреча министров транспорта стран ЕС состоится в июне.
“Нам нужна долгосрочная стратегия и общеевропейский гармонизированный подход, поскольку внутреннему рынкы и транспортному сектору потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к изменениям”, – прокомментировал депутат от Социал-демократической партии Германии Измаил Ертуг.
По результатам онлайн-голосования в 2018 году Еврокомиссия рекомендовала отказаться от перевода часов уже в 2019 году. Тогда 80% граждан ЕС поддержали инициативу. Но в 2019 году она физически не может ввестись, потому что каждая страна Евросоюза должна провести собственное внутреннее голосование – на каком времени они хотели бы оставаться в дальнейшем.
Переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе был законодательно урегулирован только в 2002 году, чтобы не возникало проблем, вызванных разным временем при работе транспорта, воздушного и железнодорожного сообщения. С тех пор часы переводят в последние воскресенья марта и октября.
В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.
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