Межбанк: гривна начала вторник с незначительного укрепления

Во вторник на валютном рынке продолжится рост объемов операций и активности клиентов. Мы ожидаем статистики торгов – не менее 430-500 млн долларов при совершении 550-630 сделок. Причины останутся прежними:

1) Период покупки валюты под репатриацию дивидендов «дочками» иностранных компаний ( первая декада каждого месяца);

2)«Короткая» рабочая неделя. Последним рабочим днем будет четверг 7 марта, и компании спешат закрыть свои валютные обязательства в ближайшее время.

Фактор поступлений возмещений НДС на счета экспортеров уже не является принципиальным, так как основные перечисления на их счета уже были сделаны ранее.

Добавит предложения валюты на рынке и необходимость у бизнеса провести расчеты с персоналом за прошлый месяц, оплатить арендные платежи и профинансировать текущие производственные потребности в сырье и материалах. Гривна опять в дефиците, и поэтому компании будут сбрасывать валюту свыше обязательных 30% валютной выручки.

Уже привычно союзником гривны выступает наличный рынок, где котировки продолжают тяготеть к снижению, а рост объемов сдачи гражданами валюты перед 8 марта дает возможность обменникам играть на осторожное “понижение” курса.

Корсчета банков на утро вторника выросли на 1,18 млрд гривен — до 45,4 млрд, что расширит возможности спекулянтов покачать курс, но их аппетиты будет сдерживать очередной аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Сегодня – сам аукцион, завтра – расчеты по купленным бумагам. Высокая доходность гривневых бумаг привлекает иностранцев, и они частично сбрасывают валюту для их приобретения.

В целом, мы прогнозируем на вторник курс доллара в пределах коридора 26,72-26,88 гривен.

Нацбанк продолжит при излишке предложения доллара на торгах выходить на межбанк в «анонимном» формате интервенции по его скупке через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,81 / 26,84

евро – 30,36 / 30,39

российский рубль – 0,4080 / 0,4085

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1327 / 1,1329

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