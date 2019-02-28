РФ назвала условия для транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа в Европу через Украину и после 2019 года, но при определенных условиях.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

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“Мы об условиях уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка”, – сказал российский премьер.