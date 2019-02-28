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Из Харькова в Эмираты аэропорт Ярославского отправил первый рейс в Шарджу

Из Харькова в Эмираты аэропорт Ярославского отправил первый рейс в Шарджу

Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, в рамках реализации стратегии расширения сети международных перелетов, официально открыл регулярное сообщение Харьков-Шарджа (ОАЭ).

Как уточнили в пресс-службе Международного аэропорта Ярославского, первый рейс, торжественно отправленный 2 марта из Харькова в Шарджу, отправился в Эмираты с полной загрузкой.

Рейсы по направлению Харьков-Шарджа выполняются на современном комфортабельном воздушном судне Boеing 737-800 NG, рассчитанном на 189 пассажирских мест. Этот борт получит постоянное базирование в международном аэропорту “Харьков”.

Билеты на рейсы Харьков-Шарджа доступны к продаже на сайте авиакомпании. Перелеты осуществляются еженедельно по субботам: из Харькова в Шарджу – в 10:30, вылеты из аэропорта Шарджи в Харьков – в 18:40.

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По материалам УНН
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