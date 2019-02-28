Из-за "евроблях" импорт легковушек в январе увеличился в 2,4 раза

Растаможка значительного количества автомобилей с иностранной регистрацией в январе привела к увеличению объемов импорта в Украину легковых автомобилей в 2,4 раза (год к году).

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль.

“Ускорился рост импорта продукции машиностроения (до 21,7% г/г), прежде всего за счет легковых автомобилей. Это было обусловлено растаможкой значительного количества автомобилей с иностранной регистрацией, а следовательно, охватом их таможенной статистикой (объемы “импорта” легковых автомобилей увеличились в 2,4 раза г/г)”, – сообщили в НБУ.