Вячеслав Савельев: применение финансового моделирования при принятии управленческих решений (часть 1)

В данной колонке раскроем ряд вопросов, которые обуславливают целесообразность применения финансового моделирования при принятии управленческих решений в условиях рисков и неопределенности.

Постоянные изменения в бизнес-среде, риски и неопределенности создают проблему принятия эффективных управленческих решений. «Жить в эпоху Великих перемен и врагу своему не желай…» — так гласит классика. Исторически сложилось, что мы живем в эпоху перемен и ежедневно вынуждены принимать решения в условиях рисков и неопределенности. Бизнесу приходится функционировать в условиях постоянных изменений внутренних бизнес-процессов и факторов внешней среды.

Например, рост цен на оборудование и комплектующие, регулярное повышение стоимости энергоресурсов обуславливают увеличение себестоимости продукции. Ненадежность поставщиков товаров и услуг, некачественные комплектующие, аварийные остановки оборудования обуславливают риски снижения объёмов производства и, следовательно, объёмов продаж.

С другой стороны, риски падения доходов обусловлены снижением покупательной способности клиентов и нестабильной конъюнктурой рынка.

Очевидно, что непрерывные изменения обстоятельств и неопределённость социально-экономической обстановки в стране порождают проблемы, а любая проблема — это и риски, и возможности.

Решение проблем, в свою очередь, вызывают еще больше изменений. Получаем замкнутый цикл непрерывного управления изменениями.

Возникает потребность в обосновании управленческих решений, чтобы в конечном итоге они приносили максимальный результат при минимально возможных потерях.

Становится важным не только умение обосновать эффективность управленческих решений, но и иметь возможность сделать это в сжатые сроки.

Часто именно время при принятии решений может оказаться ключевым фактором, фактором важнее денег. Дедлайн оказывает дополнительное психологическое воздействие в процессе принятия решений. Следовательно, в условиях стресса повышается вероятность ошибки. Оперативность и эффективность становятся ключевыми критериями при принятии управленческих решений.

В условиях рисков и неопределённости для создания качественной системы управления изменениями возникает необходимость в профессиональной поддержке принятия управленческих решений.

Как правило, при решении проблем в управлении бизнесом мы прибегаем к традиционным методам реагирования на изменения, которые заключаются в «ручном управлении» через «прямые директивы краткосрочного характера». Такие методы в большинстве своем основываются на личном опыте и субъективных предположениях, когда при принятии решений не учитывается весь спектр рисков и возможностей, что неизбежно приводит к потерям.

Как следствие, мы создаем «фундамент» для возникновения проблем в будущем: производственным и репутационным потерям, экологическому ущербу и социальным проблемам, упущенным денежным выгодам. В последующем возникают риски снижения жизнеспособности бизнеса, стагнация, банкротство… И оглядываясь в прошлое, становится очевидным, что на этапе принятия решений, долгосрочная стратегия роста стоимости бизнеса была принесена в жертву краткосрочным промежуточным результатам.

Если мы не научимся управлять рисками, то риски будут управлять нами. Бизнес, который не сможет принять эту истину, уйдет в прошлое, а его место займут лидеры, которые смогут в режиме «online» реагировать на изменения, проблемы и угрозы.

Какой же критерий принятия управленческих решений является наиболее приемлемым для эффективного управления рисками и минимизации возможных потерь?

Залог эффективности управления бизнесом — принятие решений с позиции стоимости.

Согласитесь, что мы всегда стремимся получить максимальный результат при минимальных затратах. Собственник, вкладывая свои активы в бизнес, в первую очередь, ожидает получить максимальную прибыль и скорейший возврат на вложенный капитал. При этом он руководствуется не своими эстетическими взглядами или эмоциями, а инвестирует в ожидание денежных потоков.

В «лучших» практиках постсоветского менеджмента обоснование управленческих решений происходит с применением следующего штампа: «Решение принято в связи с производственной необходимостью…». Это не всегда релевантно соотносится с ожиданиями и целями развития бизнеса, и более того, зачастую является ущербной управленческой практикой ввиду того, что плановая экономика канула в Лету.

Именно финансовая эффективность, а не производственная необходимость, всегда была и будет главным мерилом успешности любого бизнеса.

В свое время Роберт Хоуэлл вывел теорию эволюции финансов, согласно которой финансовый менеджмент проходит несколько стадий развития, постепенно расширяя собственные функции от простого исполнителя отображения бизнес-процессов до функции индикатора стратегического развития компании.

На первой стадии финансовый менеджмент выполняет роль исполнителя, когда в основе управления бизнесом лежит не бухгалтерский учет в привычном для нас понимании, а какой-то внутренний учет. Когда в засаленной тетрадке записываются финансовые данные — финансовый менеджмент просто помогает хранить информацию и не участвует в принятии решений.

На второй стадии финансовый менеджмент становится контролером, когда в компании появляется финансист, который требует от сотрудников какие-то контрольные цифры и сводит их в единую систему. Бизнес развивается, финансовый менеджмент выполняет функции финансового контролера за протеканием бизнес-процессов компании.

На третьей стадии финансовый менеджмент выступает реинжинером, когда в компании настроена система бухгалтерского и управленческого учета, и управленцы могут принимать альтернативные решения: какие именно продукты продвигать, какие использовать схемы финансирования (взять кредит или вкладывать собственные инвестиции), покупать новое или восстанавливать имеющееся оборудование, финансировать рекламу или социальные программы.

После этого наступает стадия переосмысления финансового менеджмента как равноправного партнера в управлении бизнес-процессами компании, наряду с маркетингом, логистикой, операционным менеджментом и т. д. Чтобы принимать управленческие решения, уже недостаточно только исходных данных, требуется их постоянный анализ и оценка.

И, наконец, на пятой стадии финансовый менеджмент выступает в роли стратега, когда при принятии решений ключевыми факторами становятся стратегическое мышление и способность управления рисками. На данном этапе, результативность и эффективность управления бизнесом определяется умением оценивать долгосрочные последствия, прежде чем принимать решения. Основой при принятии решений становится их финансовая составляющая, и обоснование решений происходит с позиции изменения стоимости бизнеса.

Следует понимать, что понятие стоимости бизнеса — это больше, чем просто показатель прибыли текущего периода. Потому что прибыль — это показатель сегодняшнего дня, который не учитывает фактор изменения стоимости денег во времени, потребность в будущих инвестициях и дивидендную политику. Профессиональный менеджер при принятии решений осознает значимость оценки долгосрочных перспектив развития бизнеса, его интересует влияние принятых решений в первую очередь на способность бизнеса генерировать чистые денежные потоки (Net Cash Flow, NCF) в долгосрочном периоде времени. Однако существенное влияние на принятие решений могут оказывать не только финансовые составляющие бизнеса. Решения в области повышения социальной ответственности и экологической эффективности могут быть экономически невыгодными с позиции стоимости, но иметь высокий приоритет для поддержания устойчивого развития бизнеса.

Профессиональную поддержку при принятии решений способна оказать финансовая модель развития бизнеса, которая позволит обосновывать управленческие решения с позиции изменения стоимости бизнеса и оценки возможных последствий. Финансовое моделирование — это инструмент, который позволяет в процессе принятия решений в кратчайшие сроки взвесить все «за» и «против» выдвинутых гипотез, оценить риски и их влияние на финансовые результаты в виртуальном пространстве до воплощения их в реальности.

Какую роль будет выполнять финансовый менеджмент — простого исполнителя отображения бизнес-процессов или роль стратега при принятии решений — это конечно же личный выбор каждого. Но от выбранной парадигмы принятия управленческих решений зависит не только надежность защиты инвестиций и степень контроля рисков, но и финансовое благополучие и успех бизнеса в целом.

В следующей колонке рассмотрим, что именно представляет собой финансовая модель и какие возможности использования данного инструмента в процессе принятия управленческих решений.

Вячеслав Савельев, аналитик по бизнес-планированию Kreston GCG