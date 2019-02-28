Honda создаст семейство небольших электромобилей

Компания Honda на своей новой электрической платформе создаст несколько моделей небольших электромобилей. Об этом журналистам рассказал Кохеи Хитоми, руководитель проекта Honda E Prototype.

Honda E Prototype – это концепт небольшого электромобиля, чья официальная премьера состоится через несколько дней в Женеве. В его основе лежит Urban EV Concept, представленный два года назад на Женевском автосалоне.

Honda обещает начать выпускать новый электрокар уже к концу 2019 года. Судя по всему, его построят на базе E Prototype. Технические характеристики его нам пока не известны. Думаем, что в базовой комплектации у него запас хода составит не менее 240 км. Это минимум для современных машин с электрической силовой установкой.