Honda создаст семейство небольших электромобилей

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Компания Honda на своей новой электрической платформе создаст несколько моделей небольших электромобилей. Об этом журналистам рассказал Кохеи Хитоми, руководитель проекта Honda E Prototype.
Honda E Prototype – это концепт небольшого электромобиля, чья официальная премьера состоится через несколько дней в Женеве. В его основе лежит Urban EV Concept, представленный два года назад на Женевском автосалоне.
Honda обещает начать выпускать новый электрокар уже к концу 2019 года. Судя по всему, его построят на базе E Prototype. Технические характеристики его нам пока не известны. Думаем, что в базовой комплектации у него запас хода составит не менее 240 км. Это минимум для современных машин с электрической силовой установкой.
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