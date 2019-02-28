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Honda создаст семейство небольших электромобилей

Honda создаст семейство небольших электромобилей

Компания Honda на своей новой электрической платформе создаст несколько моделей небольших электромобилей. Об этом журналистам рассказал Кохеи Хитоми, руководитель проекта Honda E Prototype.

Honda E Prototype – это концепт небольшого электромобиля, чья официальная премьера состоится через несколько дней в Женеве. В его основе лежит Urban EV Concept, представленный два года назад на Женевском автосалоне.

Honda обещает начать выпускать новый электрокар уже к концу 2019 года. Судя по всему, его построят на базе E Prototype. Технические характеристики его нам пока не известны. Думаем, что в базовой комплектации у него запас хода составит не менее 240 км. Это минимум для современных машин с электрической силовой установкой.

По материалам autonews.ua
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