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Мercedes-Benz показал свой дебютный гоночный электрокар (фото)

Мercedes-Benz показал свой дебютный гоночный электрокар (фото)

В преддверии Женевского автосалона 2019 года Mercedes-Benz рассекретил внешность своего первого полностью электрического гоночного автомобиля EQ Silver Arrow 01.

Это автомобиль, который Mercedes-Benz будет использовать для участия в гоночных сериях Формулы E, начиная с конца 2019 года.

Формула Е – это гоночная лига, в которой участвуют исключительно электрические автомобили. Запущена она была в 2014 году и быстро завоевала популярность среди автолюбителей.

Фото: The Verge

EQ Silver Arrow 01 – автомобиль, который Mercedes-Benz не создавала полностью с нуля. Шасси и силовой агрегат разрабатывали французские и итальянские компании-подрядчики.

По материалам Корреспондент.net
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