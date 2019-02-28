Мercedes-Benz показал свой дебютный гоночный электрокар (фото)

В преддверии Женевского автосалона 2019 года Mercedes-Benz рассекретил внешность своего первого полностью электрического гоночного автомобиля EQ Silver Arrow 01.

Это автомобиль, который Mercedes-Benz будет использовать для участия в гоночных сериях Формулы E, начиная с конца 2019 года.

Формула Е – это гоночная лига, в которой участвуют исключительно электрические автомобили. Запущена она была в 2014 году и быстро завоевала популярность среди автолюбителей.



Фото: The Verge

EQ Silver Arrow 01 – автомобиль, который Mercedes-Benz не создавала полностью с нуля. Шасси и силовой агрегат разрабатывали французские и итальянские компании-подрядчики.