Нацбанк рекомендует банкам усилить надзор за операциями с "грязными" средствами

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Национальный банк Украины рекомендует банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации “грязных” денег.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк рекомендует банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациям внутреннего государственного займа (далее – ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации “грязных” денег. Соответствующие рекомендации были предоставлены в письме Национального банка, направленном банкам 4 марта 2019 года”, – говорится в сообщении.
Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низкой (то есть с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.
“Такая схема получения инвестиционной прибыли используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования”, – пояснили в регуляторе.
Индикаторами рискованности таких операций являются отсутствие экономического смысла, покупка ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие у них, среди прочего, признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой – регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.
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