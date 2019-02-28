В ходе выплат зарплат обнаружено нарушений на почти 111 млн грн

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За прошедший 2018 год обнаружили нарушений при выплатах заработной платы на сумму почти 111 млн грн.
Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова в ходе публичного отчета за прошлый год.
“На протяжении 2018 года выявлено нарушений при выплате заработной платы на общую сумму почти 111 млн грн, в том числе работникам государственной сферы на 65 млн грн”, – сообщила Гаврилова.
По ее словам, причинами таких нарушений является безосновательное премирование, установление различных видов поощрений, доплат и надбавок.
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