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В ходе выплат зарплат обнаружено нарушений на почти 111 млн грн

В ходе выплат зарплат обнаружено нарушений на почти 111 млн грн

За прошедший 2018 год обнаружили нарушений при выплатах заработной платы на сумму почти 111 млн грн.

Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова в ходе публичного отчета за прошлый год.

“На протяжении 2018 года выявлено нарушений при выплате заработной платы на общую сумму почти 111 млн грн, в том числе работникам государственной сферы на 65 млн грн”, – сообщила Гаврилова.

По ее словам, причинами таких нарушений является безосновательное премирование, установление различных видов поощрений, доплат и надбавок.

По материалам УНН
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