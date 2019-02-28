Укрзализныця назначила еще два дополнительных поезда к 8 марта

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К Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, Укрзализныця назначила еще два дополнительных поезда – по одному в Запорожье и Хмельницкий, увеличив их общее количество до 19. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
№ 191/192 Киев – Львов будет курсировать 8 и 10 марта отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.
№ 197/198 Киев – Ковель отправится в рейс 10 марта. Отправление из Киева в 07:08 и прибытие в Ковель в 16:58. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.
№ 207 Киев – Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении – 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.
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