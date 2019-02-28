Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 228 0

Рынок криптовалют за несколько часов потерял $4 млрд

Рынок криптовалют за несколько часов потерял $4 млрд

В понедельник, 4 марта, среднерыночная цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $3800, стоимость монеты достигала $3764, после чего незначительно восстановилась.

Сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $3794, за прошедшие сутки она подешевела на 1,8%.

Ethereum потерял 4,5% от цены, сейчас он торгуется на отметке в $129, курс XRP снизился на 2,6%, до $0,306. Многие цифровые деньги подешевели более чем на 5%, сильнее других среди 100 крупнейших по капитализации цифровых денег за последние 24 часа пострадал токен THETA, его стоимость опустилась на 12,3%.

Капитализация рынка цифровых денег сократилась на $4 млрд, с $130 млрд до $126 млрд. При этом общий объем торгов вырос на 8,7%, до $25 млрд, частично благодаря высокочастотному трейдингу (HFT-trading).

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина