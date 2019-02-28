Рынок криптовалют за несколько часов потерял $4 млрд

В понедельник, 4 марта, среднерыночная цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $3800, стоимость монеты достигала $3764, после чего незначительно восстановилась.

Сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $3794, за прошедшие сутки она подешевела на 1,8%.

Ethereum потерял 4,5% от цены, сейчас он торгуется на отметке в $129, курс XRP снизился на 2,6%, до $0,306. Многие цифровые деньги подешевели более чем на 5%, сильнее других среди 100 крупнейших по капитализации цифровых денег за последние 24 часа пострадал токен THETA, его стоимость опустилась на 12,3%.

Капитализация рынка цифровых денег сократилась на $4 млрд, с $130 млрд до $126 млрд. При этом общий объем торгов вырос на 8,7%, до $25 млрд, частично благодаря высокочастотному трейдингу (HFT-trading).