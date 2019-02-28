В оборонной сфере выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн

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В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн.
Об этом говорится в публичном отчете Государственной аудиторской службы Украины за 2018 год.
Во время ревизии деятельности Министерства обороны и 27 объектов, относящихся к его сфере управления, в указанный период времени произошли финансовые нарушения, которые привели к потерям денежных и материальных ресурсов на сумму 88,1 млн грн.
Также Госаудитслужба указала на другие недостатки в финансово-хозяйственной деятельности оборонной сферы. В частности, установлены факты незаконного использования свыше 52 тыс. га земель на балансе Минобороны – в частности, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки привело к их безвозвратной потере.
Например, в Хмельницком самовольно захватили и изъяли почти 300 га земель, предназначенных для квартирно-эксплуатационных отделов, а в Полтаве и Харькове – почти по 800 га. Общая сумма этих земель оценивается в более 1,6 млрд грн.
Также оборонное ведомство не смогло вернуть более 90 млн грн от своих должников через неспособность доказать несоблюдение ими условий договоров. Еще Госаудитслужба установила, что в ВСУ поставляли некачественный уголь и дымовую смесь на сумму 9 млн грн.
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