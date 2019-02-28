С начала года в Харьковской области открыли вторую нефтегазовую скважину

С января 2019 года ЧАО “ДК “Укрнефтебурение” освоило в Украине уже вторую скважину. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается в сообщении, в ходе испытания горизонта С-6б получен коммерческий приток нефти и газа, суточный дебит нефти составил 70 т, природного газа — 15 тыс. м3 (на штуцере 7 мм).

“Скважина 39 раскрыла серпуховские отложения в отдельном тектоническом блоке и тем самым открыла новую залежь, на которую изначально было нацелено ее бурение. Впечатляющее пластовое и рабочее давление скважины внушает оптимизм относительно будущей эксплуатации”, — отметил руководитель департамента геологии ЧАО “ДК “Укрнефтебурение” Владимир Новиков.

В начале января текущего года компания “Укрнефтебурение” успешно освоила скважину №24, в результате чего дебит на Сахалинском месторождении достиг рекордной отметки — 2,4 млн м3 природного газа в сутки.

В компании напомнили, что в 2018 году ЧАО “ДК “Укрнефтебурение” в целом по Сахалинскому месторождению увеличило добычу газа на 32% (+ 173 млн м3) до 714 млн м3 и конденсата — на 60% (+ 30 тыс. т) до 80 тыс. тонн.

Справка Finance.ua