По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,460 млн и 43,039 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,84-26,85 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 82 активных заявок по доллару на сумму более 77,499 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,9500 – 1 00026,8700 – 10 00026,8500 – 3 00026,8500 – 10 00026,8400 – 30 00026,8200 – 2 20026,8100 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8000 – 4 600

26,8200 – 7 000

26,8200 – 5 000

26,8300 – 15 000

26,8300 – 30 000

26,8400 – 10 000

26,8400 – 100 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8529 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7969 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.