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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,460 млн и 43,039 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 31). Максимальный курс продажи доллара 26,95 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,84-26,85 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 82 активных заявок по доллару на сумму более 77,499 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8000 – 4 600
26,8200 – 7 000
26,8200 – 5 000
26,8300 – 15 000
26,8300 – 30 000
26,8400 – 10 000
26,8400 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8529 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7969 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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