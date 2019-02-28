Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

В Китае разработали кардиостимулятор, который заряжается от сердца

В Китае разработали кардиостимулятор, который заряжается от сердца

Китайские ученые разработали комплексный метод для подзарядки кардиостимулятора напрямую от естественной энергии сердцебиения.

Об этом сообщает Синьхуа.

Кардиостимулятор — один из наиболее распространенных электронных медицинских приборов, имплантируемых под кожу для возвращения сердцу нормального ритма и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако встроенная в него батарея имеет ограниченный срок службы и требует замены каждые 5-12 лет путем хирургического вмешательства, что может вызвать осложнения, такие как инфекция и кровотечение.

Ученые из шанхайского университета “Цзяотун” разработали новый полнофункциональный кардиостимулятор, заряжаемый от естественной энергии сердцебиения без какого-либо внешнего источника энергии.

Генератор энергии для этого кардиостимулятора состоит из упругого каркаса и двух пьезоэлектрических композитов, способных вырабатывать достаточный объем электроэнергии для прибора. Новое устройство успешно прошло испытания на свиньях.

Исследование стало важным шагом к созданию кардиостимулятора с автономным источником питания и решению проблемы энергообеспечения имплантируемых медицинских устройств с помощью технологий пьезоэлектрической аккумуляции, убеждены китайские ученые.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина