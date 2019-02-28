В Китае разработали кардиостимулятор, который заряжается от сердца

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Китайские ученые разработали комплексный метод для подзарядки кардиостимулятора напрямую от естественной энергии сердцебиения.
Об этом сообщает Синьхуа.
Кардиостимулятор — один из наиболее распространенных электронных медицинских приборов, имплантируемых под кожу для возвращения сердцу нормального ритма и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако встроенная в него батарея имеет ограниченный срок службы и требует замены каждые 5-12 лет путем хирургического вмешательства, что может вызвать осложнения, такие как инфекция и кровотечение.
Ученые из шанхайского университета “Цзяотун” разработали новый полнофункциональный кардиостимулятор, заряжаемый от естественной энергии сердцебиения без какого-либо внешнего источника энергии.
Генератор энергии для этого кардиостимулятора состоит из упругого каркаса и двух пьезоэлектрических композитов, способных вырабатывать достаточный объем электроэнергии для прибора. Новое устройство успешно прошло испытания на свиньях.
Исследование стало важным шагом к созданию кардиостимулятора с автономным источником питания и решению проблемы энергообеспечения имплантируемых медицинских устройств с помощью технологий пьезоэлектрической аккумуляции, убеждены китайские ученые.
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