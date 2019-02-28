Субсидии зашелестели. Как отразится монетизация на инфляции и экономике Украины

В 2019 году на субсидии из госбюджета запланировали потратить 55,1 млрд грн. При этом раздавать деньги теперь будут и наличными. Первые субсидии наличкой перечислят субсидиантам в марте. Инициаторы монетизации в правительстве считают, что эти средства поддержат малоимущих граждан и поспособствуют внедрению энергоэффективности. Но как эти миллиарды отразятся на экономике страны?

Цена вопроса

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, наличными на субсидии государство раздаст около 40 млрд грн. В марте субсидиантам перечислят средства в пределах 6 млрд грн. Большая их часть должна пойти на оплату коммунальных услуг. И только сэкономленное потребители смогут потратить на другие нужды.

По данным Укрстата, в 2018 году субсидии получили 6,5 млн семей. По подсчетам экономического эксперта Андрея Вигиринского, если эти же 6,5 млн домохозяйств сэкономят из полученной субсидии по 700 грн в месяц, получится около 4,5 млрд грн. Умножаем на 6 месяцев отопительного сезона – 27 млрд грн. “Итого получается от 20 до 30 млрд грн, которые семьи теоретически могли бы тратить на свои нужды”, – подсчитал для Фокуса Вигиринский.

Эти деньги вольются в экономику страны. В первую очередь – на потребительский рынок. Как он отреагирует на такое “вливание”, как это отразится на сфере торговли, инфляции, курсе гривни и на самом ЖКХ – Фокус расспросил экспертов.

Девальвация будет

Суммы, заложенные в бюджет для компенсаций субсидий, должны соответствовать объему предоставленных услуг, произведенного тепла, электричества, – акцентирует Андрей Вигиринский. То есть субсидии должны быть потрачены на оплату коммунальных услуг. Тогда не произойдет процессов, которые приведут к инфляции и как следствие – девальвации гривни. Вопрос: действительно ли субсидианты отдадут полученные от государства деньги на коммуналку? Даже если да, то сэкономленные “субсидиальные” деньги – уже не целевые для ЖКХ. И могут быть потрачены куда угодно. А значит, они способны подхлестнуть спрос и способствовать инфляции.

Наличными на субсидии государство раздаст около 40 млрд грн. В марте субсидиантам перечислят в пределах 6 млрд грн.

Андрей Герус в своем посте в соцсетях утверждает, что курс гривны после монетизации “поплывет” – из-за резкого увеличения денежной массы: “Мой прогноз: инфляция по итогам 2019 года будет намного выше, чем 5%, которые таргетирует НБУ как свою цель”. По мнению эксперта, чтобы сдерживать инфляцию, НБУ будет держать высокой учетную ставку с возможным повышением. А значит, кредиты станут дорогими, а экономика – слабой. Гривна будет девальвировать. Также эксперт выразил сомнения, что НБУ пойдет на валютную либерализацию в таких условиях.

Еще один риск монетизации Андрей Герус видит в наращивании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Особенно в первые месяцы перехода. Он напомнил, что долги по системе за газ, тепло и электроэнергию уже составляют более 60 млрд грн. “Платежная дисциплина невысока и падает. Монетизация поспособствует дальнейшему падению платежной дисциплины. Очевидно, что жестких действий к потребителям-неплательщикам не будет, ведь осенью еще одни выборы – парламентские”, – пояснил он свою точку зрения.

Другие опрошенные Фокусом эксперты больших инфляционных и девальвационных проблем не видят. Главная причина – субсидии получат небогатые люди.

“Речь об очень специфических тратах. Эти деньги не пойдут на импорт телевизоров, бытовой техники и машин. Они будут потрачены на коммуналку и на еду. Поэтому я не переживал бы на счет курса и инфляции”, – объяснил Фокусу экономист Олег Устенко.

Согласно последним исследованиям, напомнил Вигиринский, 43% доходов граждане тратят на продукты питания, а всего на потребительские расходы (транспорт, одежду, медицину и пр.) идет 90% доходов.

Кроме того, в масштабах страны с бюджетом более триллиона гривен 2,5–3 млрд грн – сумма, которую все субсидианты смогут “наэкономить” за месяц – не станут чем-то существенным. По сведениям НБУ, наличная гривня вне касс банков в IV квартале 2018 года составляла 364,8 млрд грн.

А эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра Вадим Бардась считает, что монетизация, наоборот, поспособствует развитию денежных отношений в Украине. “Сегодня НБУ ограничивает оборот денежной массы на внутреннем рынке и сдерживает развитие торговли. Дополнительные средства, высвобожденные за счет системы монетизации субсидий, сразу поступят на потребительский рынок. Это сможет добавить примерно 0,2–0,5% к приросту розничной торговли в Украине. Цепная экономическая реакция повысит уровень деловой активности и, соответственно, рост валового внутреннего продукта”, – пояснил он.

“Монетизация поспособствует дальнейшему падению платежной дисциплины. Очевидно, что жестких действий к потребителям-неплательщикам не будет, ведь осенью еще одни выборы – парламентские”

Андрей Герус, эксперт, допускает лишь незначительную девальвацию из-за роста денежной массы в связи с высоким уровнем импортозависимости экономки Украины. “Но учитывая незначительную сумму вливаний и период их поступления на валютный рынок – 10–15 млрд грн за 2–3 месяца – это может вызвать только рост курса доллара, но не выше 28–29 грн”, – уточнил он.

Финансовый аналитик Виталий Шапран также констатировал, что из озвученных публично тезисов не видит давления ни на валютный рынок, ни на инфляционные ожидания от монетизации: “В макроэкономическом аспекте монетизация не затрагивает объем денег в экономике, поскольку одна форма компенсации будет заменена другой”.

Что касается потенциального наращивания задолженности по оплате за газ и электроэнергию, исполнительный директор ассоциации “Энергоэффективные города Украины”, энергоэксперт Святослав Павлюк такой проблемы не видит. Он напомнил, что уже в течение пяти лет часть субсидий выплачивается деньгами: на твердое топливо и сжиженный газ: “Таких людей в разные годы у нас было от 600 до 800 тысяч. И они всегда вовремя платили, неплатежей зафиксировано не было”.

Причинами неплатежей были другие факторы, считает Павлюк. Большинство долгов – это просроченные платежи еще с 2012 года, на которые насчитывается пеня, потому и растет долг. Причем большая часть неплатежей – у тех, кто имеет хорошие доходы.

“Я бы не рассчитывал, что из-за монетизации субсидий станут возникать проблемы с долгами большого масштаба”, – уверен Павлюк. Он считает, что монетизация будет способствовать экономии. Поставщики тепла и газа это почувствуют – рынок сократится. Взамен это даст возможность сократить импорт газа. А также – возможности для другой отрасли.

Бизнес-перспективы

Потенциал в процессе монетизации видят для себя ІТ-специалисты. В частности, Юрий Сивицкий из Intecracy Group рассказал Фокусу, что ожидает, что монетизация субсидий приведет к росту спроса на ІТ-проекты, связанные с технологиями “умного дома” и энергосбережения, чтобы экономить и с чистой совестью тратить на себя сэкономленное.

Сивицкий объяснил: технология “умного дома” позволяет прогревать не все помещения, а только жилые, по заданному расписанию и с учетом реальной (а не расчетной) температуры. А еще предусматривает разумный энергоменеджмент – выключение света, когда в помещении нет людей, электроприборов, которые забыли выключить, нагрев воды в автоматическом режиме ночью, что суммарно дает хорошую экономию.

Еще лет пять назад эти технологии были довольно дорогими. Сегодня это доступно практически всем украинцам. Более того, в Украине создано больше десятка стартапов, предлагающих готовые решения.

Политические эксперты еще спорят по монетизации субсидий: это удачный предизбирательный ход действующего правительства или логичная инициатива во благо украинцев. С точки зрения экономики, монетизация как минимум не обрушит страну в инфляционную бездну. Даже если при этом не добавит существенного роста ВВП.

Янина Терновая