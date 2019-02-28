«Муниципальная няня» — это проект в поддержку родителей, а не нянь — Минсоцполитики

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Пилотный проект правительства «Муниципальная няня», который стартовал с января, имеет целью финансово поддержать молодых родителей, а не нянь. 1626 гривен месячной компенсации предназначены для семей, где есть дети до трех лет.
Об этом рассказала руководитель экспертной группы Министерства социальной политики Оксана Сулима.
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“Этим пилотным проектом мы не устанавливаем и не регулируем отношения в отношении физических лиц-предпринимателей или юридических лиц, нянь, которые предоставляют услуги по уходу за детьми. Мы работаем только с семьями и в поддержку семей», — рассказала Сулима.
В проекте «Муниципальная няня» в этом году сможет принять участие 25 тысяч семей, на что из госбюджета выделили 500 миллионов гривен. Впрочем, в министерстве отмечают, что критериев отбора семей, которые будут получать месячную компенсацию, пока нет. Для того чтобы принять участие в проекте, в управление соцзащиты нужно предоставить заключенный договор с муниципальной няней — физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом и ряд документов. Юридическими лицами-предпринимателями в этом случае могут быть агентства по поиску и предоставлению услуг нянь и частные детские сады.
«По результатам мониторингов мы будем видеть, на сколько растет спрос, и тогда уже будем пересматривать сумму, которая предусматривается в бюджете», — отметила Сулима.
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